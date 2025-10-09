Поворот Будапешта: Венгрия поддержала запрет на поставки российского газа в ЕС

Венгрия отказалась от требования исключений в планируемом полном запрете на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года. Об этом стало известно порталу EUObserver.

Ранее Будапешт активно добивался специальных условий для продолжения поставок российского газа, но изменил свою позицию в ходе переговоров по новому пакету санкций.

По данным источников, основными препятствиями для принятия 19-го пакета ограничительных мер остаются позиции Словакии и Австрии.

Братислава может смягчить свою позицию к предстоящему заседанию глав МИД стран Европейского союза (ЕС) или саммиту ЕС. Вена настаивает на специальном отступлении, позволяющем разморозить российские активы на сумму €2 млрд для передачи Raiffeisen Bank.

Германия и еще десять государств-членов ЕС рассматривают возможность наложения вето на весь пакет санкций в случае удовлетворения требований Австрии. Ранее Венгрия и Словакия угрожали заблокировать принятие новых ограничений, если не получат возможность продолжить импорт российского топлива после 2028 года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о взрыве «Северного потока».