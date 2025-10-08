Сийярто осудил заявление Туска о взрыве «Северного потока»

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто обрушился с критикой на польского президента Дональда Туска. Поводом стало заявление последнего о том, что проблема Европы — не диверсия против «Северного потока», а само существование этого газопровода. Туск также высказался против экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в причастности к взрыву.

Сийярто назвал такую позицию шокирующей, подчеркнув, что оправдание подобных действий создает опасный прецедент. Он заявил, что Венгрия не желает видеть Европу, где главы государств оправдывают терроризм. Министр отметил, что подобные выступления ставят под удар европейские ценности и принципы коллективной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в Польше задержан гражданин Украины по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков».