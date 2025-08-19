Повторится ли скандал? Зеленский снова явился к Трампу без галстука

Турецкое издание Türkiye обратило внимание на отсутствие галстука у президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом.

Как отмечает газета, на этот раз украинский президент выбрал официальный стиль в одежде, в отличие от февральской встречи, завершившейся скандалом.

Однако, подчеркивает Türkiye, Зеленский все же не надел галстук на прием к Трампу, хотя именно его предыдущий наряд в Овальном кабинете стал предметом проблем.

Ранее сообщалось о том, что в соцсетях высмеяли новую одежду Зеленского для саммита НАТО.