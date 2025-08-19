Повторится ли скандал? Зеленский снова явился к Трампу без галстука
В Турции обратили внимание на одну деталь в наряде Зеленского
Фото: [flickr.com]
Турецкое издание Türkiye обратило внимание на отсутствие галстука у президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Белый дом.
Как отмечает газета, на этот раз украинский президент выбрал официальный стиль в одежде, в отличие от февральской встречи, завершившейся скандалом.
Однако, подчеркивает Türkiye, Зеленский все же не надел галстук на прием к Трампу, хотя именно его предыдущий наряд в Овальном кабинете стал предметом проблем.
