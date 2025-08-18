Повторится ли «Вашингтонская битва»? Почему Киев в тревоге перед встречей Зеленского и Трампа?

Такое мнение в интервью газете Washington Post высказал исследователь Николай Белесков из украинского Национального института стратегических исследований.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом снова может возникнуть перепалка.

"К сожалению, такой риск действительно есть", - сказал он.

Так Белесков ответил на вопрос о том, возможно ли повторение инцидента, который произошел 28 февраля, когда Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр.

Европейские лидеры боятся поведения Трампа на встрече с Зеленским в понедельник после саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский после Аляски назвал Путина «российским руководителем» и стал писать Россию с большой буквы.