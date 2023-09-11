Позиция стран G20 в вопросе Украины, зафиксированная в декларации на прошедшем недавно саммите в Индии, демонстрирует рост силы незападных государств и экономик. Об этом сообщает китайская газета Global Times .

В материале подчеркивается, что в декларации не обозначено критики или осуждения в сторону какого-либо государства в вопросе украинского конфликта, что уже отличается от декларации от 2022 года.

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун указал на то, что декларация 2023 года подчеркивает рост влияния незападных стран в этом механизме, потому что они сохраняют нейтралитет и не дают Западу навязывать собственный нарратив.

Газета пишет, что из-за эгоистичной политики западных стран в вопросе конфликта, усилия по мирному его решению сталкиваются с трудностями, в то время, как кровопролитие продолжается.