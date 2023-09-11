Японцы на протяжении веков устраивали геноцид ряда народностей, ведя политику колонизации земель. Остров Хоккайдо был когда-то завоеван, и на нем до сих пор продолжается дискриминация айнов.

В японском Саппоро пройдет международный симпозиум по развитию туризма и пропаганде культуры аборигенных народов. Японовед Анатолий Кошкин назвал это мероприятие сплошным лицемерием. Он напомнил, что остров Хоккайдо, где проведут симпозиум, до 1861 года не входил в состав Японии. Он был завоеван, а айны, коренные обитатели острова, были различными способами выжаты с данной территории.

«Уничтожение айнов, захват их земель, захват мест их промысла, принудительная ассимиляция, колонизация были этническим и культурным геноцидом. Это признают серьезные ученые», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Дискриминация айнов происходит и и до сих пор. Для них выделены места проживания, нечто вроде индейских резерваций. Почти никто из них уже не знает родного языка. Японские власти всячески противятся тому, чтобы аборигены могли заниматься политической деятельностью и отстаивать собственные права. Поэтому проведение такого мероприятия в Саппоро является цинизмом и ярким примером двуличности.