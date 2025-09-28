Позор нации? Почему выступления Анналены Бербок в ООН вызывают в Германии насмешки и стыд

Деятельность Анналены Бербок на посту федерального министра иностранных дел Германии, в частности её недавние выступления в ООН, становятся предметом жёсткой критики и чувства смущения на родине, о чём сообщает авторитетное немецкое издание Der Spiegel.

По данным журнала, в Германии инициативы Бербок на международной арене вызывают насмешки и стыд.

«В Германии деятельность Бербок на новом посту вызывает насмешки и стыд, как и те видео, на которых Бербок выходит из желтого такси на высоких каблуках или заказывает бублики с кремом», — говорится в материале.

Издание также обращает внимание на эпизод во время выступления Дональда Трампа в ООН, где экс-президент США подверг резкой критике концепцию «зелёной экономики», являющуюся одним из ключевых направлений работы германского министра. Сообщается, что в результате прямых выпадов в свой адрес Бербок была вынуждена сохранять натянутую улыбку, слушая критику.

Ранее сообщалось о том, что назначение Бербок главой ГА ООН назвали цинизмом из-за прошлого ее деда-нациста.