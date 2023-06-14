Правительство Египта подало официальную заявку на прием в БРИКС

Этой стране очень интересны те инициативы, которые реализует данное объединение. Она хочет в них участвовать.

Данную информацию сообщил Георгий Борисенко, российский посол в Каире. По его утверждению, египетские власти заинтересованы в выстраивании стабильной торговли с РФ, а также к экономической кооперации с нашей страной.

«Одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, - это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты. Египет это очень интересует», - утверждает дипломат.

Его слова привело ТАСС. Он добавил, что в данный момент между Россией и Египтом идет процесс согласования новых механизмов по взаиморасчету между странами. Членство в БРИКС может заметно ускорить этот процесс.