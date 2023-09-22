Правительство Японии задумалось о назначении нового посла в России

На смену нынешнему представителю Тоехису Кодзуки может прийти дипломат Акира Муто, имеющий за плечами 38 лет дипломатического стажа. Часть этого времени он отработал в России.

О замысле японского министерства иностранных дел сообщило издание Hokkaido Shimbun. Он же привело несколько фактов из биографии нового посланника. Муто считается в ведомстве крупным специалистом по России, он даже возглавлял российский отдел в департаменте МИД по делам Европы. В РФ он также прожил значительное время, поскольку работал в ней первым секретарем, а затем и советником посольства. Затем он сменил вектор приложения своих сил и работал на территории Соединенных Штатов.

Журналисты сообщили, что в данный момент японцы прорабатывают вопрос с российскими дипломатами. Муто 63 года, он на 3 года моложе, чем находящийся сейчас на посту посла Кодзуки.