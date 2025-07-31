Канадское правительство планирует признать Палестину в ходе сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая пройдет в сентябре 2025 года. Такое заявление сделал премьер-министр Канады Марк Карни, его слова привел ТАСС.

Основанием для признания Палестины власти Канады увидели в тяжелой ситуации в этом регионе.

«Все более усугубляющиеся страдания гражданского населения не оставляют никаких оснований для откладывания скоординированных международных действий в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней», — указал премьер.

По этой причине его правительство планирует признать Палестину в ходе 80-й сессии Генассамблеи ООН.

На это заявление уже отреагировал президент США Дональд Трамп. Он сообщил, что после такого шага Соединенным Штатам будет сложно заключить с канадцами торговое соглашение.

Ранее сообщалось, что Захарова раскритиковала США за отказ участвовать в конференции ООН по Палестине. По ее словам, США поставляют оружие Украине, чтобы та вела террор против Донбасса. При этом Белый дом обвиняет других в терроризме, когда отказывается участвовать в мероприятиях ООН.