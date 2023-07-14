Правительство РФ будет оказывать поддержку для развития внутреннего туризма

Развитие туризма в России имеет огромное значение для экономического роста и процессов глобализации, считает старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления МОФ РАНХиГС Анна Кулагина.

По ее словам, для развития туризма в РФ до 2035 года утверждена стратегия, которая нацелена на комплексное улучшение внутреннего и въездного туризма. Важным аспектом стратегии является повышение социальной значимости туризма и обеспечение доступности туристических услуг, отдыха и оздоровления для граждан России.

Как отметила Калугина, активное участие в макрорегиональных проектах в сфере туризма – этой важный шаг для улучшения различных факторов в этой отрасли. К основным направлениям, в которых такие проекты могут принести пользу, специалист отнесла развитие инфраструктуры, развитие уникальных туристических продуктов, образование и обучение персонала, транспортную связанность регионов, маркетинг и продвижение, а также жилье.

С помощью реализации макрорегиональных проектов, считает Калугина, в указанных направлениях можно улучшить ситуацию в туризме и сделать регионы более привлекательными для посетителей.