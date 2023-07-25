Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря

Кабинет министров РФ продлил сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правой информации во вторник, 25 июля.

Единственный подрядчик, который занимается восстановлением объекта, был назначен правительством в октябре 2022 года. Им стала компания «Нижнеангарсктрансстрой», которая имеет право привлекать дополнительных соисполнителей. Но в таком случае, их вклад в ремонт объекта не должен превышать 50%.

8 октября украинские террористы совершили подрыв Крымского моста, в результате чего было повреждено около 250 метров шоссейного полотна. Четыре человека погибли.

Попытка подорвать Крымский мост в октябре была совершена с помощью устройства, которое спрятали в рулон с полиэтиленовой пленкой. Ее перевозил грузовик, следовавший из Краснодарского края.

Вторую попытку атаки на мост киевский режим совершил в ночь на 17 июля. По версии следствия, при подрыве объекта были использованы надводные беспилотники. В результате – повреждено автомобильное полотно. Семья – мужчина и женщина, из Белгородской области погибла. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, с которыми ее доставили в больницу.

Оба инцидента в России признали терактом. Следственный комитет завел уголовные дела.