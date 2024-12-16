Выплату по программе «Земский учитель» для переехавших на Донбасс увеличили до 2 млн руб.

Педагогам, которые приехали работать в школах Донбасса и Новороссии, пообещали увеличить финансовую поддержку.

Педагогам, которые приехали работать в школах Донбасса и Новороссии, пообещали увеличить финансовую поддержку.

С 1 января в рамках госпрограммы «Земский учитель» педагогам будут выплачивать до 2 млн руб.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Право на получение денежных средств имеют учителя, которые решили трудоустроиться в школы, расположенные в сельских населенных пунктах или рабочих поселках, а также городах с численностью населения до 50 тыс. человек, расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской областях и субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Данной категории учителей будут выплачивать 2 млн рублей, а педагогам, трудоустроившимся в сельские школы в других субъектах РФ, — 1 млн рублей.

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