Правительство РФ утвердило энергетическую стратегию до 2050 года

Правительство РФ официально утвердило новую энергетическую стратегию, рассчитанную до 2050 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Он подчеркнул, что распоряжение о подготовке соответствующей энергетической программы было дано президентом РФ Владимиром Путиным. Утвержденный правительством документ подразумевает расширение горизонта планирования, а также учитывает существующие проблемы в энергетическом секторе государства.

Мишустин отметил, что новая стратегия будет способствовать интеграции процессов в экономике, обеспечивая координацию ввода новых мощностей с реальными потребностями граждан и различных предприятий.

Стратегия охватывает такие ключевые области экономики, как нефтяная, газовая, угольная и электроэнергетическая.

Энергетическая стратегия РФ включает ускорение развития переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов России, обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктами по доступным ценам, активизацию реализации инфраструктурных проектов, перераспределение поставок нефти и газа на новые и перспективные рынки, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах.

Кроме того, в рамках стратегии предусмотрены активное использование потенциала Северного морского пути как стратегического транспортного маршрута и ускоренное соединение систем газоснабжения, включая проекты «Сила Сибири» и «Сахалин — Хабаровск — Владивосток».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появится новая система оплаты труда врачей и учителей.