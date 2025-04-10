«Коммерсантъ»: новая система оплаты труда врачей и учителей появится в России

Правительство РФ готовится к внедрению новой системы оплаты труда для работников бюджетных учреждений, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. В первую очередь изменения в системе выплат затронут врачей и учителей.

Отмечается, что к маю 2025 года кабмин планирует доработать параметры новой системы и передать их регионам для апробации.

По информации «Ъ», тестирование нового подхода к оплате труда учителей начнется в Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областях. Для врачей аналогичные эксперименты будут проводится в Якутии, Курганской и Липецкой областях.

Основная цель реформы — выравнивание разницы в оплате труда между регионально «богатым» и «бедным» сегментами России. Ожидается, что доля окладов врачей в структуре их заработной платы будет составлять не менее 50% для обеспечения стабильности доходов.

Идея о реформе оплаты труда была представлена еще в 2021 году, однако согласовать ее параметры с Министерством финансов РФ не удалось. Основной причиной задержки стало опасение роста расходов региональных бюджетов.

В 2024 году президент России Владимир Путин поручил пересмотреть подходы к оплате труда всех бюджетников и установил срок перехода на новую систему — 2027 год.

Ожидается, что повышение зарплат бюджетников позволит снизить уровень бедности в стране до 6% к 2030 году и уменьшит коэффициент Джини (показатель степени расслоения общества страны или региона по изучаемому признаку) до 0,37.

Как отметил глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал, на увеличение доли выплат до 70% рассчитывают медицинские работники.

«Кроме того, мы считаем, что региональная дифференциация оплаты труда должна быть сведена к минимуму. Без этого специалисты, особенно в малых городах и сельской местности, продолжат увольняться», — отметил он.

По данным «Ъ», рабочая группа по подготовке параметров реформы включала представителей сообщества учителей и медицинских работников. Профсоюзные организации выразили надежду на прозрачные условия определения зарплат и их размеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых клиник.