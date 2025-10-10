Правительство России включило в санкционный список Renault, что известна своим военпромом

Кабмин России включило французский автоконцерн Renault в список юридических лиц, работающих в сфере военно-технического сотрудничества, на которых распространяются ограничения. Соответствующее постановление было опубликовано 10 октября 2025 года на официальном правовом портале.

Настоящее постановление фактически накладывает запрет на любые сделки с французской компанией и её дочерними структурами на территории Российской Федерации.

«Постановление принято во исполнение президентского указа 2022 года „О применении ответных специальных экономических мер“. Правительство ведет перечни как компаний, в отношении которых введены простые ограничения, так и связанных с ВПК недружественных государств производителей», — говорится в документе.

Федеральным, региональным и муниципальным органам власти России, а также российским гражданам и компаниям запретят заключать сделки с Renault и ее дочерними предприятиями. Ограничение коснется всех видов сделок, включая внешнеторговые операции.

Документ освобождает партнеров Renault от финансовых и договорных обязательств.

Renault имеет долгую историю сотрудничества с военной промышленностью, которая началась еще в период Первой мировой войны. В 2025 году министерство вооруженных сил Франции заявило о планах автогиганта наладить производство боевых беспилотников в Украине. Позднее радиостанция France Info уточнила, что речь идет конкретно о компании Renault.