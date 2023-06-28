Правительство Швейцарии отказало в поставках танков Leopard Украине

Швейцарские власти заявили, что они сохраняют традиционный для себя нейтралитет, и поэтому не будут передавать либо продавать боевую технику воюющей стороне.

Именно Швейцарии принадлежат 96 боевых машин, которые сейчас находятся в Италии. Они в данный момент не эксплуатируются, поскольку требуют ремонта в стране-производителе. Компания Ruag SА подавала заявку на то, чтобы провести реэкспорт этих танков на Украину. Федеральный совет страны дал на это свой ответ. Он запретил такие действия. Об этом сообщили РИА Новости.

«Такая продажа противоречила бы закону о военном имуществе и привела бы к изменению политики нейтралитета Швейцарии», - мотивировал этот орган власти свой отказ.

Он также уточнил, что Швейцария является правовым государством, и в ней немыслим отход от законов страны.