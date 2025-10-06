«В ЕС с Орбаном или без»: Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения процедуры вступления в Европейский союз. Это позволит обойти вето Венгрии, которое блокирует продвижение Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Зеленский прямо обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сознательном торможении евроинтеграции Украины. На пресс-конференции с главой правительства Нидерландов украинский лидер заявил, что Украина станет частью Евросоюза независимо от позиции Будапешта. Он назвал действия Орбана несправедливыми «байками» и подчеркнул, что в истории останется именно как человек, мешавший этому процессу.

В качестве решения Зеленский предложил два возможных сценария. Первый — изменение процедуры вступления в ЕС, позволяющее обойти право вето отдельной страны. Второй — усиление коллективного давления со стороны европейских стран на Венгрию для снятия блокировки. Эта идея находит поддержку на высшем уровне ЕС. Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта также предлагал упростить голосование по переговорным кластерам для Украины. При этом Будапешт продолжает занимать жесткую позицию, ссылаясь на результаты внутреннего опроса, где 95% венгров высказались против членства Украины в сообществе.

Ранее Виктор Орбан заявил о распаде Евросоюза.