Правительство Словакии заблокировало предложение предыдущего кабмина о пакете помощи для Украины

Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо отвергло проект прежнего кабмина о выделении Украине пакета военной помощи на 40,3 млн евро.

В начале октября президент Словакии Зузана Чапутова заявила о необходимости отсрочки рассмотрения пакета помощи Украине, пока не будет сформировано новое правительство.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, возглавивший правительство уже в четвертый раз, неоднократно заявлял, что не будет отправлять на Украину никакого вооружения по государственной линии.

В Словакии могут заниматься поставкой военной продукции на Украину частные фирмы на коммерческой основе.