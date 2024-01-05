Правительство США в январе может ждать частичный шатдаун

Правительство США в январе может частично приостановить свою работу. Об этом заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг.

Угроза шатдауна возникла из-за того, что Белый дом и Конгресс все еще не могут согласовать бюджет.

«Я обычно настроена оптимистично. Однако не записывайте меня в оптимисты сегодня утром», – сказала Янг в ходе семинара для прессы.

Она считает, что перспектива согласования бюджета до дедлайна – 20 января – выглядит сомнительной, поскольку консерваторы в Конгрессе не хотят идти на уступки.

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