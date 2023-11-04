Правительство Украины критикует Зеленского словами Путина

По словам американского предпринимателя Дэвида Сакса, команда украинского лидера Владимира Зеленского стала произносить критику в его адрес тезисами президента РФ Владимира Путина о поражении Незалежной в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в эфире The All-In Podcast.

В качестве примера он привел недавнюю статью в издании Time.

По мнению бизнесмена, в целом ничего нового в материале не сказано. То, что Россия выигрывает конфликт, а украинская армия не сможет победить, поскольку у Вашингтона завершились запасы боеприпасов для Киева, обсуждается давно.

Он подчеркнул, главное то, что сейчас уже члены команды самого Зеленского говорят об этом, то есть тезисы российского лидера произносят в офисе украинского.