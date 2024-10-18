Правительство утвердило правила выплат участникам спецоперации

Согласно новым правилам, первый документ касается мобилизованных, а второй — военнослужащих, которые подписали контракт с Министерством обороны РФ.

Ежемесячная компенсационная выплата будет составлять 100% пенсии за выслугу лет на день приостановления ее выплаты. Размер выплат определяется в соответствии со временем, проведенным военными в зоне спецоперации. Для получения компенсаций необходимо подать заявление на имя командира вместе с военным билетом и документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, летом 2024 года размер единовременной денежной выплаты для контрактников, проходящих службу в зоне спецоперации, был увеличен в два раза. Указ президента РФ Владимира Путина предусматривает, что военнослужащие, подписавшие контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, получат 400 тыс. руб. Ранее сумма одноразовой выплаты составляла 195 тыс. руб.

Вступить в ряды военнослужащих по контракту можно с 18 лет. Попасть в ряды ВС РФ по контракту можно, подав заявление онлайн на портале «Госуслуги». Также работают пункты сбора, куда приходят желающие уехать в зону СВО. При себе необходимо иметь паспорт и военный билет.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, что с 2025 года вырастет пособие по безработице.