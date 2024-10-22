Правительство выделило почти 500 млрд руб. на льготные ипотечные программы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 446,9 млрд руб. из резервного фонда на реализацию льготных ипотечных программ. Об этом говорится на сайте Правительства России.

Эти средства будут направлены на поддержание программ по доступности жилья для граждан и субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека».

В частности, 269,8 млрд руб. будет использовано для субсидирования процентной ставки по уже выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая значительно облегчает финансовую нагрузку на заемщиков. Процентные ставки по этим программам составляют 6% и 2% соответственно, что делает жилье более доступным для населения.

Необходимость выделения дополнительных средств стала актуальной на фоне недавнего повышения ключевой ставки Центрального банка России с 18% до 19% годовых.

Учитывая угрозу дальнейшего увеличения ставки, эксперты отмечали необходимость активных мер по поддержке ипотечного кредитования. ЦБ также предупреждал о возможности повышения ставки на заседании совета директоров 25 октября из-за высокой инфляции.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ утвердило правила выплат участникам спецоперации.