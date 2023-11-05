Правительство выделит больше 600 миллионов рублей трассу «Новороссийск – Керчь»

Правительство РФ выделит на строительство и реконструкцию федеральной трассы, соединяющий Новороссийск с Керчью, 611,1 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Распоряжение об этом, уточнили в ведомстве, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск – Керчь будет выделено 611,1 млн рублей», – следует из сообщения пресс-службы.

Там также отметили, что средства будут выделены из резервного фонда российского правительства. Больше половины указанной суммы – 321,1 млн рублей, будут заложены в реконструкцию участка шоссе в Краснодарском кране, длина которого составляет 27 км. Отмечается, что такие меры увеличат транспортную доступность морского порта Тамань.

Оставшиеся средства направят на строительство транспортной развязки, которая будет включать в себя железную дорогу в районе 16-го км трассы. Так правительство планирует решить проблему пробок и снизить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на участке.

Ранее президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-формате в открытии новых и реконструированных объектов дорожного строительства в ДНР, Дагестане, Краснодарском крае, Свердловской и Ленинградской областях. В церемонии открытия также принял участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.