Парламент Грузии утвердил проведение выборов президента 14 декабря

Депутаты грузинского парламента одобрили инициативу о проведении очередных выборов президента 14 декабря. Сессия парламента транслировалась в прямом эфире на его официальном сайте.

По итогам голосования поддержали решение 80 народных избранников, против не проголосовал никто. Согласно принятому постановлению, инаугурация вновь избранного президента состоится 29 декабря.

Впервые в истории Грузии выборы президента будут проходить не путем всеобщего голосования. Выборы проведет коллегия, состоящая из 300 выборщиков. В нее войдут все 150 депутатов парламента Грузии, а также представители Верховных советов Аджарии и Абхазии и депутаты местных органов власти.

Группа выборщиков из 30 и более человек может выдвинуть своего кандидата на пост президента. Голосование будет организовано Центральной избирательной комиссией Грузии в здании парламента.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в ближайшее время планирует объявить своего кандидата на выборы в президенты.

Ранее сообщалось, что грузинское правительство сложило полномочия после того, как местный парламент приступил к выполнению своих обязанностей.