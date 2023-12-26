Правящей партии Украины посоветовали помалкивать о новом законе о воинской службе

Издание «Украинская правда» узнало, что всем представителям фракции правящей партии Украины дали рекомендацию – никак не отзываться о внесенном в Верховную Раду новом законопроекте о мобилизации. Все партийцы обязаны придерживаться одной линии поведения с главой партии Владимиром Зеленским.

«Следует воздержаться от комментариев по этому поводу в СМИ, на международном уровне, в соцсетях, в личных коммуникациях», - указали журналисты в своей статье.

Все пояснения по поводу нового закона будут делаться представителями военного командования. Именно к ним следует переадресовывать тех, кто будет просить дать отзыв на новый закон.