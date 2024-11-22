Исследователь Воложанцева выступит в Серпухове с лекциями о Битве за Москву

В Богоявленском храме состоятся три лекции, посвященные Битве за Москву на Серпуховском рубеже.

Независимый исследователь Ирина Яковлевна Воложанцева прочитает лекции, посвященные одной из значимых страниц истории. Исследователь собрала большое количество материалов. Изучению темы она посвятила пять лет.

В понедельник, 25 ноября, в 11.00 Ирина Яковлевна прочитает первую лекцию, которая посвящена теме: «По зову сердца, 1941 год». В программе также обозначены темы еще двух лекций: «60 СД (1 дивизия Народного ополчения г. Москвы) на Серпуховском рубеже» и «Ополченцы Москвы на Шатовской земле».

По профессии Ирина Яковлевна микробиолог. Она, как неравнодушный человек и патриот своей страны, сохраняет память о Великой Победе соотечественников.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в познавательном мероприятии. Возрастное ограничение: 0+.