Православная Греция легализовала однополые браки в стране
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Греция теперь официально является первой православной страной, которая узаконила однополые браки. Такое решение, несмотря на неоднократные протесты Элладской ортодоксальной церкви, вечером в четверг, 15 февраля, принял греческий парламент.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего на заседании.
«В голосовании участвовали 254 депутата. За (принятие закона - прим. ред.) проголосовали 176 депутатов, против - 76, воздержались 2 депутата. Закон принят», — заявил он.
Голосование греческих парламентариев за скандальный законопроект проходило после двух дней бурных обсуждении и было поименным.
«Прямо сейчас мы переживаем радостный момент в истории нашей страны, потому что совсем скоро будет устранен еще один барьер, который позволит навести мосты внутри общества, обеспечить сосуществование граждан в свободном государстве», — отметил председательствующий.