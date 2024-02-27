Украинские власти сносят памятники, установленные в честь победы над нацизмом. Евросоюз старается не замечать этих фактов, и это очень странно. Об этом заявил Арно Кларсфельд, член французского Государственного совета. Запись об этом он сделал в социальной сети Х.

Политик напомнил, что весь современный Евросоюз построен на базисе победы над гитлеровским нацизмом. Теперь же Европа помалкивает, пока Киев возвеличивает тех, кто работал на фашистскую Германию, называя их именами улицы и объекты.

«Ее намеренное молчание противоречиво, в то время как с 2014 года украинский режим сносит памятники в честь победы над нацизмом», - указал он.

Кларсфельд добавил, что ЕС обязательно должен отмежеваться от подобной политики, перестать поддерживать украинское правительство и перестать вести курс на противостояние с Россией.

Ранее французский президент Макрон анонсировал создание специальной коалиции, которая будет поставлять украинской армии ракеты средней и большей дальности. В нее постараются привлечь максимальное количество стран.