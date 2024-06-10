Выборы в Европейский парламент стали настоящим поражением для тех партий, которые возглавляют французский президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Так оценил прошедшее голосование в Евросоюзе спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По имеющимся данным, Социал-демократическая партия Германии заняла на выборах только третье место. В то же время французская партия «Возрождение», которую представляет Макрон, сумела выйти на второе место по Франции, набрав вдвое меньше голосов, чем претендент на лидерство. По мнению Володина, это настоящее фиаско для немецкого и французского лидеров.

«Это крах политики Макрона. Для партии Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю... Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть», - написал он.

Теперь, по мнению Володина, обоим политикам следует подать в отставку и перестать издеваться над собственными согражданами.

Ранее Володин оценил предстоящий саммит по Украине в Швейцарии. Он назвал знаковым тот факт, что от Австралии на мероприятие приедет глава системы страхования инвалидов. Володин считает, что это будет востребованный специалист, поскольку на саммит явится и умственный инвалид Зеленский.