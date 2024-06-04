По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, участников мирной конференции по Незалежной в Швейцарии становится все меньше. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что на конференцию не приедут представители Саудовской Аравии, Китая. Кроме того, даже такие участники, как Австралия, являющаяся союзником Штатов, понижают градус своего участия. Так, от Канберры будет министр системы страхования инвалидов.

По мнению парламентария, это логично, поскольку на данной встрече как минимум будет один умственный инвалид — Зеленский, полномочия которого как главы Незалежной завершены.

Он добавил, что завершить украинский конфликт можно прекращением поставок вооружения в эту страну.