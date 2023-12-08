Председатель Госсовета Крыма Константинов заявил, что жители республики всегда и во всем за Путина
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане всегда и во всем за Владимира Путина. Об этом сообщает «Крым 24».
Он подчеркнул, что граждане РФ окажут Путину доверие и выберут его на пост президента РФ.
По мнению Константинова, Путин является истинно мифологической фигурой, который помог исполнить мечту нескольких поколений жителей Крыма вернуться домой, в Россию.