Председатель Госсовета Крыма Константинов заявил, что жители республики всегда и во всем за Путина

Политика

Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]

По словам председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, крымчане всегда и во всем за Владимира Путина. Об этом сообщает «Крым 24».

Он подчеркнул, что граждане РФ окажут Путину доверие и выберут его на пост президента РФ. 

По мнению Константинова, Путин является истинно мифологической фигурой, который помог исполнить мечту нескольких поколений жителей Крыма вернуться домой, в Россию.

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