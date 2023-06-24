Председатель Государственной Думы перенес свою поездку во Вьетнам

Вячеслав Володин должен был посетить эту азиатскую страну с рабочим визитом в течение двух последующих дней, 25 и 26 июня.

Журналисты издания «Интерфакс» сообщили об этом со ссылкой на неназванный источник в парламенте. По их утверждению, это связано с изменившимся графиком Володина. Он сегодня находится на рабочем месте, так же как и главы парламентских комитетов по безопасности и обороне.

Все они в данный момент пребывают в здании на Охотном ряду и занимаются своими служебными обязанностями.