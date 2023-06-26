Председатель Российского Союза Молодежи Красноруцкий ушел в отставку

Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий ушел в отставку. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

17 июня стало известно о том, что Красноруцкий устроил дебош в самолете авиакомпании «Аэрофлот». Самолет выполнял рейс «Ханты-Мансийск – Москва». Экс-руководитель организации выпивал алкоголь в бизнес-классе, но позже, по данным СМИ, решил перебраться в салон эконом-класса, где чуть не подрался с одним из пассажиров, потому что тот сделал ему замечание из-за ненадлежащего поведения.

«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ», – написал Красноруцкий.

В тот же день, когда Красноруцкий чуть не устроил драку в самолете, на него составили протокол о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. По информации Baza, в крови у бывшего руководителя Красноруцкого нашли 1 промилле алкоголя. Сам он свою вину отрицал.

Красноруцкий был избран руководителем Российского Союза Молодежи в марте 2016 года после того, как его кандидатуру поддержали на IX съезде РСМ. В 2020 году был переизбран на эту должность.

Красноруцкий был доверенным лицо Владимира Путина во время выборов президента России в 2012 году. В этом же году и в 2018 году был награжден благодарственным письмом главы государства.

Помимо работы в РСМ, Красноруцкий является членом Аккредитационной коллегии Рособрнадзора, заместителем Председателя Совета Ассамблеи народов РФ, а также членом Попечительского совета Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский».

РСМ был создан 30 мая 1990 года. К его главной цели относится объединение граждан и общественных организаций для содействия всестороннему развитию молодых людей, реализации их потенциала в общественной сфере, а также защита законных интересов и прав молодежи. РСМ является организатором таких проектов как «Студвесна», Всероссийская юниор-лига КВН, конкурс «Ученик года», а также программы «Ученическое самоуправление».

В проектах РСМ по всей России принимают участие более 4 млн человек – школьников, студентов и индивидуальных предпринимателей.