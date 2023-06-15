Председатель Заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия

15 июня Александр Лазарев покинул пост председателя Законодательного Собрания Челябинской области, не доработав на нем положенный срок, сообщает kursdela.biz .

Политический деятель переходит на другую должность в правительстве региона, в связи с чем на предыдущем месте подал в отставку. Теперь Александр Лазарев станет заместителем губернатора по взаимодействию с новыми регионами Российской Федерации.

По решению депутатов, принятом в ходе внеочередной встречи, прежние обязанности Лазарева будут исполнять Олег Гербер и Павел Киселев. Такое положение будет сохраняться до проведения выборов.

Проводить заседания органа власти теперь будет Олег Гербер, а руководить работой - Павел Киселев. Также на последнего возложены представительские функции.