Атака ВСУ на мирный район Белгорода показывает отчаяние в рядах командования украинской армией. Об этом рассказал политолог Сергей Разгуляев.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсетях, регион, а также его столица — город Белгород — подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. От прямого попадания снаряда на Харьковской горе обрушился целый подъезд многоквартирного дома.

По данным исполняющего обязанности главы Минздрава Михаила Мурашко, в результате случившегося пострадали 17 человек. Издание Mash отмечает, что под завалами могут находиться до 10 человек. 12 белгородцев, в том числе двое детей, уже вытащили из-под завалов.

Политолог Сергей Разгуляев напомнил, что эта атака произошла параллельно с многочисленными победами ВС РФ на харьковском направлении.

«Накануне наши военные отчитались об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Параллельно усиливаются и террористические атаки украинских нацистов. Иначе как выплескиванием желчи это не назвать», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такие действия, по мнению политолога, походят на «предсмертную агонию».

«Позорная атака на жилой район Белгорода еще раз доказывает тот факт, что конец Украины близок. Уже даже не режима Зеленского, а именно такого позорного государственного образования, как Украина. Можно было бы сказать, что ответом на мерзкие атаки по мирному населению российских городов могло бы стать взятие Харькова или Одессы, но нет. Ответом на подобное может стать только ликвидации Украины как государства на карте мира», — подытожил Разгуляев.

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