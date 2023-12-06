Представитель делегации РФ в Вене получила посылку провокационного содержания

Член делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что во время нахождения в Австрии она получила анонимную посылку с провокационным содержанием. Об этом Жданова сообщила на 1064-м заседании Форума ОБСЕ 6 декабря.

Соответствующая нота направлена в министерство иностранных дел Австрии. Слова Ждановой приводят РИА Новости.

«Первого декабря мной, официальным членом правительственной делегации Российской Федерации, была получена анонимная посылка провокационного содержания. Мы расцениваем это как отвратительное проявление антироссийской «гибридной войны»», – отметила дипломат.

Жданова подчеркнула, что российская сторона на данный момент принимает все необходимые меры для того, чтобы определить заказчиков и исполнителей провокации. Также, сообщила дипломат, о случившемся была проинформирована полиция Вены.

По словам члена российской делегации, Москва осуждает такие действия и расценивает их как грубую психологическую атаку, совершенную по половому признаку. Жданова назвала целью такой провокации деморализацию официального представителя государства и препятствие полноценному исполнению служебных обязательств.

Ранее министерство иностранных дел РФ предупредило граждан о возросшем уровне в странах Запада русофобии, антисемитизма и исламизма. В документе ведомства, опубликованном 30 ноября, говорится, что в некоторых странах фиксируются случаи преследования граждан со стороны спецслужб, а обществе насаждают ненависть к России и ее представителям.