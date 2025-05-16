Рубио: сдвинуть дело с мертвой точки может только встреча Путина и Трампа

По результатам состоявшегося в четверг, 15 мая, заседания, на котором должны были пройти переговоры между представителями России и Украины, но были перенесены на день, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил сомнения в успешном исходе переговоров, которые должны состояться в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил руководитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, существенный прогресс в отношениях между странами возможен только при личной встрече лидеров США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Именно такой уровень вовлеченности необходим, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Я не думаю, что до их прямого и откровенного разговора можно ожидать каких-либо значимых результатов», — отметил Рубио.

Он сообщил, что глава государства Дональд Трамп настроен на подобный разговор.

Как добавляет CNN, сам Рубио не будет участвовать в переговорах, поскольку российская сторона направила на встречу делегацию «не столь высокого уровня». Вместо этого госсекретарь США проведет встречу с министром иностранных дел Украины Сибигой и другими представителями украинской стороны.

Напомним, Владимир Путин, президент Российской Федерации, накануне выступил с инициативой о возобновлении прямых переговоров между Украиной и Россией без каких-либо предварительных условий. Это предложение было озвучено в Стамбуле 15 мая.

Глава российского государства не исключил тогда, что в ходе указанных переговоров в Стамбуле может быть достигнуто соглашение о прекращении огня.

Ранее стало известно, что переговоры российской и украинской сторон в Турции были перенесены: теперь они пройдут не 15 мая, как сообщалось ранее, а на следующий день, то есть в пятницу.