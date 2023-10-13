Представитель Израиля в ООН оправдал массовое переселение жителей Газы правом на самозащиту

По мнению израильских властей, Организация Объединенных Наций обязана поддержать все их действия, а вдобавок осудить ХАМАС.

Ранее представитель ООН призвал правительство Израиля отменить переселение более чем миллиона жителей Газы в южную часть сектора. По мнению организации, это потянет за собой катастрофические последствия. Гилад Эрдан, представитель Тель-Авива в ООН, возмутился такой реакцией.

«Реакция ООН на раннее предупреждение Израиля жителям сектора Газа является постыдной!»- заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Эрдан добавил, что ООН годами не замечала, как ХАМАС пользуется гражданским населением для прикрытия своего экстремизма. Поэтому организация не должна читать проповеди, ей стоит заняться возвращением израильских заложников, а также поддержать все действия Израиля, который сейчас занимается самообороной.