Представитель МИД РФ Захарова заявила о непризнании НАТО оставшихся границ Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Зеленский отдает себе отчет в том, что в НАТО не признаются оставшиеся у его страны территории. Соответствующее заявление Захарова сделала в эфире телевизионного канала «Россия 1».

По ее мнению, отсутствие желания принимать Украину в состав НАТО подтверждает этот факт. Она предположила, что Зеленский понимает свое положение, и что не получает признания в качестве нового члена альянса.

Захарова также уточнила, что имеет в виду те территории Украины, которые остались на данный момент, а не те, что остались после распада СССР, когда Украина стала самодостаточным государством.

До этого Захарова заявляла, что у польского правительства имеются планы на западную часть Украины. По ее заявлениям, это и является причиной того, что Польша не принимает Украину, как нового члена НАТО.