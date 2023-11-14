Представитель НАТО заявил об отсутствии графика вступления Украины в альянс

Несмотря на то, что правительству Зеленского обещано вступление его страны в Североатлантический блок, о каких-либо сроках выполнения данного обещания говорить пока рано.

По этому поводу высказался Дэвид ван Вил, помощник генерального секретаря организации. Он указал на то, что ВСУ сейчас сталкиваются с необходимостью реформировать свою систему по западным образцам. Им предстоит решить еще много задач.

«Не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Нужно понять, достигла ли Украина определенного уровня в своей системе управления», - сообщил он.

Его слова привела газета Asahi. Чиновник добавил, что альянс не хочет конфронтации между ним и РФ, но он продолжит помощь Украине. Киев будет и дальше получать как деньги, так и вооружения.