Представитель Польши воспротивился введению ФРГ в состав Совета Безопасности ООН

По его мнению, этого делать нельзя, поскольку Германия до сих пор не рассчиталась за различные преступления и реквизиции, которые совершала во время Второй мировой войны.

Ранее такое предложение выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что Германия могла бы войти в Совбез Организации Объединенных Наций. На него тут же отреагировал Аркадиуш Мулярчик, заместитель министра иностранных дел Польши. Он указал, что подобный шаг должен вызывать возражения у многих, в том числе и у самих украинцев.

«Это страна, которая не рассчиталась за грабежи и преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину», - сделал он запись в одной из социальных сетей.

По этой причине Германия никогда не сможет быть гарантом мира и безопасности. Это, по утверждению Мулярчика, совершенно очевидно.