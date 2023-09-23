Представитель ВСУ подвергся жесткой критике в США

Гатфелд сообщил, что после того выступления, сенатор Джей Ди Вэнс отправил государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену письмо, в котором спросил того «кто это, черт возьми, такой» и почему этот человек с американским гражданством выступает представителем другого государства.

Не дожидаясь ответа Блинкена, журналист поддержал идею сенатора и тоже начал задавать вопросы: «Кто этот клоун? Почему американец выступает в качестве представителя ВСУ?». Гатфелд также рассказал, что Эштон-Чирилло вскоре дал ответ сенатору Вэнсу с помощью видеоматериала, в котором упрекал чиновника в стереотипном мышлении о гендерном хаосе и заявлял, что Украина на своей территории ведет сражение «за глобальную свободу».