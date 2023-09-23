Представитель ВСУ подвергся жесткой критике в США
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Американский журналист Грег Гатфелд жестко раскритиковал трансгендера Сару Эштон-Чирилло, недавно выступившего, в качестве представителя ВСУ. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Гатфелд сообщил, что после того выступления, сенатор Джей Ди Вэнс отправил государственному секретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену письмо, в котором спросил того «кто это, черт возьми, такой» и почему этот человек с американским гражданством выступает представителем другого государства.
Не дожидаясь ответа Блинкена, журналист поддержал идею сенатора и тоже начал задавать вопросы: «Кто этот клоун? Почему американец выступает в качестве представителя ВСУ?». Гатфелд также рассказал, что Эштон-Чирилло вскоре дал ответ сенатору Вэнсу с помощью видеоматериала, в котором упрекал чиновника в стереотипном мышлении о гендерном хаосе и заявлял, что Украина на своей территории ведет сражение «за глобальную свободу».