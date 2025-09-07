Представителей США не пригласили на атомный форум в Москве

Представители США не примут участие в международном форуме World Atomic Week («Мировая атомная неделя»), запланированном в Москве с 26 по 30 сентября. Это подтвердил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, Лихачев подчеркнул, отсутствие американцев связано с тем, что США не были приглашены в Москву на форум.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — заявил Лихачев.

Форум на ВДНХ, посвященный 80-летию российской атомной отрасли, обещает стать крупнейшей международной площадкой для обмена опытом. Ожидается, что участие примут представители государственных структур, компаний, занимающихся атомными технологиями, и научного сообщества.