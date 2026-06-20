Нож вместо оплаты: кубинец в бордовой мини-юбке ограбил таксиста в Балашихе — суд огласил приговор

Осенью 2024 года в Балашихе произошло событие, которое затем долго разбирали в суде. Иностранец с Кубы, одетый в женскую одежду, сел в такси. Водитель, приняв его за женщину, и не подозревал, что этот пассажир станет причиной его проблем, сообщило РИА Новости.

«Из них (судебных материалов. — Прим. ред.) следует, что осенью 2024 года гражданин Кубы, одетый в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги, сел в автомобиль такси, где водитель принял его за женщину латиноамериканской внешности», — сообщило РИА Новости.

По пути следования кубинец незаметно вытащил из кармана водителя 77 тыс. руб. Мужчина обратил внимание и потребовал немедленно вернуть деньги. В ответ на это последовал решительный отказ. Тогда таксист закрыл двери на замок и взял телефон, чтобы вызвать полицию. Однако пассажир опередил его, достав нож.

В завязавшейся потасовке водитель успел завладеть клатчем нападавшего, но денег внутри не оказалось. Тогда он снял сапог с кубинца, предположив, что тот спрятал украденное там. В обуви денег также не оказалось. Тем временем злоумышленнику удалось выбраться из машины и покинуть место происшествия.

Оперативники вышли на его след. Однако задержание оказалось непростым. Кубинец сначала распылил перцовый аэрозоль в глаза одному из полицейских, а затем заперся в подъезде. Когда сотрудники правоохранительных органов приблизились, он набросился на них с ножом и ранил одного. После предупредительного выстрела злоумышленника обезвредили.

В суде он признал вину и попросил прощения. Эти слова стали смягчающим обстоятельством. В итоге суд назначил наказание — 3,5 года в исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что суд арестовал мужчину и женщину за секс в общественном месте в Кемерове.