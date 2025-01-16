Представители РФ и Украины обсуждают в Катаре защиту ядерных объектов

России и Украине удалось выйти на переговоры о ядерных объектах. Встречи проходят в Катаре. Там стороны обсуждают меры по защите ядерных объектов от возможных ударов в условиях продолжающегося конфликта, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на появление такой информации, украинские чиновники такие встречи опровергли. Тем не менее, ранее газета Financial Times сообщала о предварительных переговорах, организованных Катаром по этому вопросу.

Издание The Washington Post указывало на попытки провести секретные переговоры, которые сорвались из-за захода ВСУ в Курскую область.

Важнейшими ядерными объектами на территории Украины являются Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая производит около 40 млрд кВт/ч электроэнергии, а также Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС. Обеспечение безопасности этих стратегически важных объектов остается в центре внимания обеих сторон.

Ранее ТАСС сообщил, что на российском атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор.