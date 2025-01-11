ТАСС: на российском атомном крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор

В декабре 2024 года на тяжелом российском атомном крейсере «Адмирал Нахимов» был запущен ядерный реактор. Об этом 11 января информирует ТАСС со ссылкой на источник в ОПК.

Как сообщил источник в агентстве, запуск был проведен в соответствии с расписанием и без выхода корабля в открытое море. Также была успешно завершена процедура размагничивания судна.

«Физический пуск реактора не означает завершение ремонта и модернизации крейсера, а свидетельствует о том, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью», — рассказал источник в отечественной «оборонке».

Сообщается, что работы по ремонту и модернизации крейсера продолжаются. Запуск реактора был осуществлён для проверки его работоспособности.

Заводские испытания «Адмирала Нахимова» намечены на летний период 2025 года, а передача корабля Военно-морскому флоту состоится в 2026 году.

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