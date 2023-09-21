«Предстоит серия встреч»: чем закончатся переговоры Нагорного Карабаха и Азербайджана

Представители армян Нагорного Карабаха прибыли в город Евлах для проведения переговоров с правительством Азербайджана. О том, чем может завершиться встреча, нам рассказал политолог Алексей Мухин.

По мнению эксперта, данные переговоры станут лишь частью масштабного диалога, который будет проходить в несколько этапов.

«Я думаю, предстоит целая серия встреч, а на первой из них стороны постараются зафиксировать то, что достигнуто на нынешний момент. Навряд ли будут какие-то конкретные решения», — отметил Мухин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В ближайшем будущем, подчеркнул политолог, предстоит перемещение огромного количества населения из Нагорного Карабаха в Армению, что чревато гуманитарной катастрофой.

«Предстоит поэтапная выработка четкой дорожной карты того, как это сделать с минимальными проблемами. Даже этот вопрос крайне сложен, разобрать его за раз не выйдет», — сообщил эксперт.

Что же касается окончательного и полноценного вхождения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, пока договоренностей об этом ждать не стоит, заверил собеседник. Частично вопрос решен, но его еще тоже предстоит проработать.

«Никол Пашинян уже признал эту территорию принадлежащей Азербайджану, а в Баку данный факт зафиксировали. Но предстоит мирное соглашение, которое станет результатом очень тяжелого труда с обеих сторон. По итогам и можно будет говорить о подобных решениях. На данном же этапе видимых изменений по позиции Нагорного Карабаха не предвидится», — заявил Мухин.

Ранее в Баку заявили, что план по Нагорному Карабаху с Ереваном готов на 70 процентов.