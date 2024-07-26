Предвыборный штаб Трампа выставил условие публичных дебатов политика с Харрис

Проведение дебатов между двумя кандидатами в президенты, Дональдом Трампом и Камалой Харрис, возможно только в одном случае. Демократическая партия должна выдвинуть женщину своим официальным претендентом на должность главы Белого дома. Точку зрения предвыборного штаба Трампа привело издание NBC News.

Директор по коммуникациям этого штаба Стивен Чунг заявил, что в стане демократов наблюдается полнейший хаос, который должен быть продолен для хоть какой-то совместной работы с ним и возможности проведения дебатов между кандидатами на пост президента.

«Детали всеобщих предвыборных дебатов не могут быть окончательно согласованы до тех пор, пока демократы официально не определятся со своим кандидатом», - указал он.

Харрис, в свою очередь, настаивает на определении конкретной даты, в которую проведут дебаты между ней и Трампом.

Ранее сам Трамп выступил с заявлением, что пока он был президентом, в мире не было масштабных вооруженных конфликтов. Он считает это своей заслугой и утверждает, что Россия и Китай боялись его.