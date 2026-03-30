За несколько дней до парламентских выборов в Венгрии разгорелся нешуточный скандал, который наглядно продемонстрировал, насколько глубоко расколото общество и какую роль в этой борьбе играет внешний фактор. Премьер-министр Виктор Орбан приехал в город Дьер с традиционным предвыборным выступлением, но вместо привычного приема столкнулся с организованным освистыванием со стороны оппонентов из партии «Тиса». Политолог Василий Вакаров, комментируя ситуацию, отмечает, что Орбан ведет себя как опытный политик, который понимает механику предвыборной борьбы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, последние десять дней перед голосованием — это апогей, когда избиратели отключают рациональное мышление и принимают решение сердцем, оценивая, «свой» перед ними или «чужой». И в этой ситуации Орбан, несмотря на провокации, сохраняет спокойствие и доносит до аудитории простые, понятные каждому венгру тезисы: о суверенитете, об экономической выгоде и о том, что ставки слишком высоки, чтобы позволить эмоциям взять верх.

Параллели, которые проводит эксперт, выходят далеко за пределы сегодняшнего дня. Вакаров сравнивает ситуацию в Венгрии с Украиной 2013–2014 годов, подчеркивая: если бы тогда у украинцев был лидер уровня Орбана, способный объяснить людям последствия их выбора, страна, возможно, избежала бы майдана и последовавшего за ним военного переворота.

Итог для Венгрии, по мнению политолога, сейчас критический. Страна стоит перед выбором: сохранить курс на защиту национальных интересов и дешевую энергию или двинуться в фарватере проукраинской политики со всеми вытекающими экономическими и геополитическими последствиями. Орбан, несмотря на давление и скандалы, продолжает говорить с избирателями на понятном языке, напоминая им, что их собственное благополучие напрямую зависит от того, кто окажется у власти 12 апреля. И пока его противники делают ставку на шум и провокации, премьер рассчитывает на то, что венгры все же услышат его аргументы и сделают правильный, с его точки зрения, выбор.

